Der Soziologe Steffen Mau sieht in der Bewältigung der Corona-Pandemie einen Test für den Grad der Solidarität in der Europäischen Union.

Der Professor an der Berliner Humboldt-Universität sagte im Deutschlandfunk, die Krise werde zeigen, ob die EU ein solidarischer Verbund sei. Aktuell sei dies etwa in der Impfpolitik gefragt. Mau kritisierte, dass die Bundesregierung nun neben der gemeinsamen europäischen Impfstoffbeschaffung weitere 30 Millionen Impfdosen für Deutschland gesichert hat. Das könnte eine Aufforderung an andere Länder sein, ebenfalls nationale Wege zu suchen. Vom solidarischen Mitmachen in der EU erwarte man die bestmögliche Lösung, sagte Mau. Wenn das nicht gegeben sei, falle etwas zurück.



Die Pandemie könne aber auch ein Solidaritätsgenerator sein, betonte der Soziologe. Wenn Solidarität gelinge, könne sie noch gesteigert werden.

