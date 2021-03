Vor einem Jahr kannten Kinderärzte diese Symptome bei ihren jungen Patienten noch nicht. Nun berichten Mediziner häufiger über besonders gravierende Spätfolgen einer Coronavirusinfektion.

In der Universitätsklinik Essen wurden bereits 19 Fälle mit der Diagnose "Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome" - kurz Pims - behandelt, wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet. Das Immunsystem laufe "Amok" und könne lebensgefährlich für die Jungen und Mädchen werden, sagen Ärtzte. Der Essener Intensivmediziner Christian Dohna-Schwake berichtet über Kinder, im Alter von 5, 12 oder 17 Jahren, die mit hohem Fieber und instabilem Kreislauf auf seine Station verlegt worden seien. Pims sei eine seltene, aber besonders tückische Spätfolge einer Coronavirus-Infektion. Keiner seiner Pims-Patienten sei gestorben, obwohl der Verlauf teilweise kritisch und lebensbedrohend gewesen sei. Die jungen Patienten hatten hohes Fieber, Hautausschlag am ganzen Körper und klagten zum Teil über schwere Bauchschmerzen.



Kinder-Intensivmediziner wissen nun, dass es sich bei dem Syndrom um die Folge einer irregeleiteten Immunreaktion handelt. Pims scheint in Deutschland bei etwa jedem tausendsten mit Corona infizierten Kind aufzutreten. Zwar können auch Kleinkinder an Pims erkranken, die Mehrzahl der Patienten ist jedoch deutlich älter. Oft sind sie zwischen 7 und 10 Jahre alt, immer wieder werden jedoch auch 13-, 16- oder sogar 20-Jährige mit Pims in die Krankenhäuser eingeliefert.



Der Arzt Christian Dohna-Schwake verfolgt deshalb mit Sorge den Anstieg der Corona-Infektionen. Dies berichtete auch der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Die Zahlen stiegen bei Jugendlichen unter 15 Jahren momentan "sehr rasant" an.



An der Universitätsklinik Dresden wurde inzwischen ein Register mit Pims-Diagnosen eingerichtet. Alle Kliniken in Deutschland und Österreich sollen ihre Fälle melden.



Beunruhigende Nachrichten über Pims-Erkrankungen kommen unterdessen aus den USA. Anders als in Deutschland zählte die US-Seuchenbehörde bereits 33 Todesfälle. Laut dem Dresdner Register konnte die Hälfte der Patienten gesund entlassen werden. Aber bei jedem 10. Kind bleiben möglicherweise dauerhafte Problme zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.