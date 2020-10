Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich besorgt über den Anstieg der gemeldeten Corona-Neuinfektionen gezeigt.

Deutschland sei bislang gut durch die Krise gekommen, sagte Spahn auf einer Pressekonferenz in Berlin. Gerade die Situation in Berlin zeige aber, dass es auch einen sorglosen und teilweise ignoranten Umgang mit der Pandemie gebe. Der CDU-Politiker betonte zudem, auch ein negatives Testergebnis ersetze nicht die Hygieneregeln. Schnelltests sollen nach seinen Angaben künftig vor allem genutzt werden, um Menschen in Pflegeeinrichtungen zu schützen. Von diesen Schnelltests hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben die Lieferung von neun Millionen Stück pro Monat sichergestellt.



Der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann kritisierte, Spahn habe nicht deutlich gemacht, wie man einen zweiten Lockdown verhindern wolle. Ullmann sagte im Deutschlandfunk, man müsse nun in Richtung einer intelligenteren Teststrategie gehen. Soziale Härten wie etwa Besuchsverbote in Heimen müssten verhindert werden.



Die Zahl der in Deutschland festgestellten Neuinfektionen stieg heute deutlich auf 4.058 Fälle. 16 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Bei den durchgeführten Coronatestes stieg der Anteil der positiven Ergebnisse in dieser Woche auf 1,6 Prozent. Inzwischen werden auch die Städte Wuppertal, Hagen und Offenbach sowie der Landkreis Esslingen als Corona-Risikogebiete eingestuft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 08.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.