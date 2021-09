Deutschland will bis Jahresende einhundert Millionen Impfdosen für die internationale Corona-Impfkampagne zur Verfügung stellen.

Das teilte Bundesgesundheitsminister Spahn am Rande eines Treffens mit seinen G20-Kolleginnen und Kollegen in Rom mit. Dies sei so viel, wie man bislang selbst verbraucht habe, führte der CDU-Politiker aus. Ziel sei, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung geimpft zu haben. Die Pandemie höre erst auf, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei sei, fügte Spahn hinzu. Ansonsten könnten Varianten entstehen, die dann auch Deutschland wieder erreichten und zu Problemen führten.



Bei dem zweitägigen Treffen der Gesundheitsminister aus den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern ist die Corona-Pandemie zentrales Thema.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.