Bundesgesundheitsminister Spahn hat den sogenannten "Lockdown light" in der Corona-Pandemie als positiv bewertet.

Die schärferen Maßnahmen seien zur richtigen Zeit gekommen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es liege nun am Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im Alltag, ob die Maßnahmen ausreichten und die Zahl der Neuinfektionen weiter heruntergehe. Er sei überhaupt nicht zufrieden, betonte er, die Fallzahlen müssten weiter reduziert werden. Spahn rechnet damit, dass die Corona-Impfzentren in Deutschland ab Mitte Dezember fertig eingerichtet sind. Allerdings werde der Impfstoff dann wahrscheinlich noch nicht bereitstehen, sondern erst im Januar. Ab Frühjahr solle großflächig in Arztpraxen geimpft werden.



Der Bundesgesundheitsminister besucht heute zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet ein Impfzentrum in Düsseldorf. Im Vorfeld hatte Spahn gesagt, eine Prioritätenliste bei Impfungen könne erst dann erstellt werden, wenn die dritte Phase der klinischen Erprobung abgeschlossen sei. Erst dann zeige sich, ob ein Impfstoff für bestimmte Altersgruppen verträglich sei.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.