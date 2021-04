Wegen der Coronavirus-Mutation in Indien werden Einreisen aus dem Land nach Deutschland weitgehend gestoppt.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe,

Indien werde kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklärt. Um die Impfkampagne in Deutschland nicht zu gefährden, müsse der Reiseverkehr deutlich eingeschränkt werden. Angesichts der neuen Virus-Variante in Indien hatte sich zuvor der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, für verstärkte Schutzmaßnahmen ausgesprochen. Er sagte der "Rheinischen Post", nötig seien internationale Absprachen, konsequente Lockdown-Maßnahmen und Einschränkungen der Mobilität. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, forderte, dass sämtliche Flugverbindungen aus Indien in die EU sofort eingestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.