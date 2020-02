Bundesgesundheitsminister Spahn fordert eine stärkere finanzielle Beteiligung der Europäischen Union am Kampf gegen das neue Coronavirus.

Vor einem Treffen mit seinen europäischen Kollegen morgen in Brüssel sagte der CDU-Politiker, er wünsche sich eine Einigung auf Mittel aus dem EU-Haushalt. Diese könnten dann etwa zur Forschung verwendet werden. In Bayern waren zuvor zwei weitere Infektionen nachgewiesen worden. In Deutschland stieg die Zahl der Erkrankten damit auf 16. Derweil teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit, dass weiterhin keiner der 122 in einer Kaserne in Germersheim isolierten China-Rückkehrer mit dem Coronavirus infiziert ist. Dies habe ein neuer Test ergeben.