Bundesgesundheitsminister Spahn ist grundsätzlich offen für den Einsatz von russischen und chinesischen Corona-Impfstoffen in Deutschland.

Wenn ein Impfstoff als sicher und wirksam betrschtet werden könne - egal in welchem Land er hergestellt worden sei - dann könne er bei der Bewältigung der Pandemie helfen, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Entscheidend sei eine reguläre Zulassung nach europäischem Recht.



Russland hatte am Freitag erklärt, die EU im zweiten Quartal mit 100 Millionen Dosen seines Impfstoffes "Sputnik V" versorgen zu können. Damit könnten 50 Millionen Menschen geimpft werden. Ein Antrag zur Zulassung des Vakzins ist demnach bereits bei der Europäische Arzneimittelagentur eingereicht worden. Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der russischen Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausstanden. Unabhängige Studien sind bisher nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.