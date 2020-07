In Deutschland sollen Corona-Tests nach den Worten von Gesundheitsminister Spahn für Reisende verpflichtend werden, die aus Risikogebieten zurückkehren. Spahn teilte mit, er werde eine solche Testpflicht für Einreisende anordnen.

Weiter hieß es, man müsse verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere ansteckten und so neue Infektionsketten auslösten. Der Minister hatte bereits vor zwei Tagen im Deutschlandfunk gesagt, dass sein Ministerium verpflichtende Tests prüfe. Er betonte, es handle sich um einen Eingriff in die Freiheit und die Gerichte schauten sehr genau, dass jeder Eingriff auch verhältnismäßig sei.



In den vergangenen Tagen hatten sich allerdings in der Politik die Stimmen gemehrt, die Pflicht-Tests gerade für Urlauber befürworten, die aus Risikogebieten zurückkehren. Der Linken-Gesundheitspolitiker Kessler nannte heute im Deutschlandfunk als Beispiel Israel. Er betonte, sollte es urlaubsbedingt in Deutschland zu einer zweiten Infektionswelle und einem neuerlichen Lockdown kommen, wäre die Einschränkung der Freiheitsrechte deutlich höher als wenn man jetzt einzelne Reisende zu Tests verpflichte.



Die Risikogebiete können auf den Internet-Seiten des Robert Koch-Instituts eingesehen werden. Innerhalb der Europäischen Union zählt derzeit Luxemburg dazu. Darüber hinaus gelten gegenwärtig beispielsweise die USA, Russland, die Türkei, Israel und Marokko als Risikogebiete.