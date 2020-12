Bundesgesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass die Produktion des Corona-Impfstoffs in Deutschland ausgeweitet werden kann. Zur Forderung, aufgrund der Krise eine Produktion in Lizenz zuzulassen, äußert sich der CDU-Politiker kritisch.

Spahn verwies im ZDF auf zusätzliche Kapazitäten am Standort Marburg. Dort hatte der Hersteller Biontech eine Anlage von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen. Bevor auch dort mit der Produktion des Impfstoffs begonnen werden kann, müssen aber nach Unternehmensangaben noch einige Umstellungen erfolgen.



Der Gesundheitsminister reagierte zurückhaltend auf Forderungen, den Impfstoff in Lizenz von anderen Pharmafirmen herstellen zu lassen. Er habe den Eindruck, einige unterschätzten die Komplexität in der Impfstoffproduktion, sagte Spahn im Bayerischen Rundfunk. Ähnlich hatte sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, geäußert. Im Deutschlandfunk sagte er, dies sei eine aufgeregte Debatte. Angestoßen hatte die Diskussion unter anderen der FDP-Vorsitzende Lindner. Dazu meinte Montgomery, es habe ihn gewundert, dass Vertreter einer freien Wirtschaft plötzlich anfingen, von Zwangslizenzen zu sprechen.

100 Millionen Impfdosen

Montgomery hält es für möglich, im kommenden Jahr 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Diese seien für eine Herdenimmunität in Deutschland nötig. Wenn die Menschen merkten, dass die Impfungen wenig Risiken und Nebenwirkungen mit sich brächten, werde es mehr Impfwillige geben.

Debatte über Nebenwirkungen

Zu erwarten, dass es überhaupt keinen Nebenwirkungen gäbe, wäre illusorisch, betonte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds. Aber eine Schwellung im Arm oder einen Tag Kopfschmerzen seien hinnehmbar im Vergleich zur Gefahr einer Covid-19-Erkrankung. Über kurzfristige Nebenwirkungen sei nach den Impfungen im Ausland bekannt, dass mindestens in den ersten Wochen kein besonderes Risiko bestehe."Über die langfristigen Wirkungen kann keiner von uns reden, das ist alles Spekulation", räumte Montgomery ein.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.