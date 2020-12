Bundesgesundheitsminister Spahn befürchtet zum Start der Corona-Impfungen Verteilungskonflikte.

Der CDU-Politiker sagte während einer Online-Diskussion in Berlin, zu Beginn werde die Menge an Impfstoffen begrenzt sein. Er schätzte, dass es im Januar drei Millionen Impfdosen, aber eine zweistellige Millionenzahl an Impfwilligen geben werde. Da werde man harte Entscheidungen treffen müssen, wer zuerst an die Reihe komme. Dabei werde es emotionale Diskussionen geben. Nach einigen Monaten rechne er aber mit einer Entspanung der Lage.



Zuvor hatte Spahn bereits erklärt, dass er davon ausgehe, dass ab Sommer auch in Arztpraxen flächendeckend geimpft werden könne. Wenn möglichst viele das Impfangebot wahrnähmen, könne Deutschland im Herbst aus dem Gröbsten heraus sein.

