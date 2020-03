Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn ihren Höhepunkt noch nicht erreicht.

Die Lage sei regional sehr unterschiedlich, sagte Spahn in einer Regierungserklärung im Bundestag. Derzeit gebe es bundesweit 240 bestätigte Fälle. Die Behörden versuchten weiterhin, die Ausbreitung zu verlangsamen und einzudämmen. Das deutsche Gesundheitssystem sei gut gewappnet. Allerdings könne die Belastung zunehmen. Der CDU-Politiker rief die Bevölkerung zu Besonnenheit auf. Die Sicherheit der Menschen gehe im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Spahn will heute erneut mit den Länder-Gesundheitsministern sowie mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen über die Situation sprechen. - Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es inzwischen Ansteckungsfälle in 15 von 16 Bundesländern.



Die Bundesregierung untersagte den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung ins Ausland. Das Verbot wurde heute im Bundesanzeiger veröffentlicht, wie der Krisenstab aus Gesundheits- und Innenministerium mitteilte. Betroffen sind etwa auch Handschuhe und Schutzanzüge.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Hannover Messe den Veranstaltern zufolge verschoben. Die weltgrößte Industriemesse soll statt im April nun im Juli stattfinden. Andere internationale Veranstaltungen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse oder die Handwerksmesse in München waren bereits abgesagt worden.