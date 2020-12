Bundesgesundheitsminister Spahn und das Robert Koch-Institut haben die Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, auch zum Jahreswechsel Kontakte zu vermeiden. Spahn sagte in einer Pressekonferenz, es sei notwendig, dass es das wahrscheinlich ruhigste Silvester werde, an das sich Deutschland erinnere.

RKI-Präsident Wieler betonte, das Virus sei in der Bevölkerung weiter stark verbreitet. Auch bei Freunden und Verwandten könne man sich anstecken.



Bundesgesundheitsminister Spahn stellte überdies den Einsatz weiterer Impfstoffe gegen das Coronavirus in der EU in Aussicht. Mit Blick auf die Zulassung des Vakzins von Astrazeneca und der Universität Oxford in Großbritannien sagte der CDU-Politiker, er gehe von einer gründlichen und zügigen Bearbeitung eines Antrags in der EU aus. Spahn verwies zudem auf die erwartete Zulassung des Vakzins des US-Herstellers Moderna Anfang des nächsten Jahres.

"Von Normalität noch weit entfernt"

Der Bundesgesundheitsminister erklärte mit Verweis auf die aktuellen Corona-Zahlen, von Normalität wie man sie sich wünsche sei man noch weit entfernt. Er sehe nicht, wie man so in den Modus vor dem Lockdown zurückkehren könne.



Das RKI registrierte erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 1.000 Todesfälle. Wieler sagte, die plausibelste Erklärung für diesen hohen Wert sei eine verzögerte Meldung. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter mehr als 22.400 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

