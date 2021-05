Bundesgesundheitsminister Spahn hat vorgeschlagen, die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca aufzuheben.

Sowohl Hausärzte als auch Impfzentren sollten das Vakzin unabhängig von Alter und Vorerkrankungen verimpfen dürfen, sagte der CDU-Politiker dem WDR-Fernsehen. Das wolle er den Gesundheitsministern der Länder morgen empfehlen. Zudem warb Spahn dafür, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit Astrazeneca von derzeit zwölf Wochen zu verkürzen. Hintergrund sind Meldungen, wonach über 60-Jährige sich lieber mit Biontech in Impfzentren immunisieren lassen wollten anstatt sich mit Astrazeneca beim Hausarzt impfen zu lassen.



Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, hat ein Hausarzt aus Ostwestfalen Termine mit Astrazeneca auf einer Internetplattform angeboten, damit der Impfstoff nicht verfällt. Der Arzt kritisierte, dass die Praxen fast nur noch Astrazeneca erhielten, das gefragte Biontech dagegen an die Impfzentren gehe. Er halte es aus medizinischer Sicht für falsch, dass die Ständige Impfkommission Astrazeneca weiterhin nur für Menschen über 60 Jahre empfehle. Es gebe zudem auch zahlreiche unter 60-Jährige, die Astrazeneca haben wollten. Laut Bund-Länder-Beschluss müssen sich diese Jüngeren dann an die Praxen wenden, in den Impfzentren wird Astrazenca Menschen unter 60 Jahren nicht mehr gespritzt.

