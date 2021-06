Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Startschuss für einen digitalen europäischen Impfpass gegeben.

Die Tests seien erfolgreich verlaufen, so dass man loslegen könne, sagte Spahn. Man werde den sogenannten Cov-Pass nun Schritt für Schritt einführen. Der gelbe Impfpass behalte weiter seine Gültigkeit. Nach Angaben des Ministers haben bisher drei von vier Impfwilligen in Deutschland eine Impfung erhalten.



Mit dem neuen digitalen Zertifikat sollen Nutzer per Handy nachweisen können, dass sie vollständig gegen das Corona-Virus geimpft sind. Auch in der Corona-Warn-App soll das Dokument angezeigt werden. Man bekommt den digitalen Pass in Arztpraxen, Impfzentren oder Apotheken. Dort wird dann der QR-Code der Impfung eingelesen und das Zertifikat der App hinzugefügt.

Grüne loben "unkomplizierte, europäische Lösung"

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Schulz-Asche begrüßte die Einführung des digitalen Impfpasses. Man habe hier eine unkomplizierte, europäische Lösung gefunden, sagte sie im Deutschlandfunk. Allerdings seien wie so oft bei Gesundheitsminister Spahn noch Fragen offen, etwa, wie die je 18 Euro für die Ausstellung des Zertifikats finanziert würden.



Mehr Informationen: Digitaler Impfnachweis ab heute erhältlich



