Von diesem Samstag an gilt eine Testpflicht für Reisende, die sich in Risikogebieten für das Coronavirus aufgehalten haben.

Dies habe er heute angeordnet, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn in Berlin. Wer aus einem Land oder einer Region einreise, die als Risikogebiet ausgewiesen sei, müsse entweder ein Testergebnis mitbringen oder in Deutschland einen Abstrich machen lassen. Die Tests sind kostenlos.



Mit Blick auf die erneut gestiegene Zahl der Neuinfektionen sagte Spahn, dies zeige, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Auch mit der Rückkehr aus anderen Reiseländern steige die Gefahr, dass sich das Virus wieder stärker ausbreite. Spahn warb dafür, sich auch in diesen Fällen testen zu lassen. Jede zusätzliche Infektion, die man auf diesem Weg feststelle, mache einen Unterschied. In Deutschland seien viele kleinere Ausbrüche zu beobachten, betonte Spahn. Menschen infizierten sich beispielsweise auf Familienfeiern, am Arbeitsplatz oder in Gemeinschaftseinrichtungen.



Erstmals seit Anfang Mai registrierten die Gesundheitsämter an einem Tag wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut zählte 1.045 neue Fälle binnen 24 Stunden.