Bundesgesundheitsminister Spahn will den Einsatz von kostenlosen Corona-Schnelltests ab 1. März ausweiten.

Mittlerweile seien deutlich mehr Tests am Markt verfügbar, teilte der CDU-Politiker mit. Daher sollten alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal Antigen-Schnelltests erhalten. Demnach sollen Kommunen Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen können. Schnelltests werden bereits etwa in Pflegeheimen und Kliniken verwendet. Antigen-Tests gelten allerdings als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Laut Robert-Koch-Institut muss ein positives Ergebnis eines Schnelltest daher mit einem PCR-Test bestätigt werden.



Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Fortschritte bei Testungen seien wünschenswert. Aber er habe große Zweifel, ob Spahns Ankündigung, kostenlose Corona-Schnelltest ab 1. März auszuweiten, so kurzfristig umzusetzen sei. In Deutschland gebe es keine ausreichenden Produktionskapazitäten. Hier konkurriere man mit vielen anderen Ländern, betonte Dahmen.

Die Pläne sollen zudem den Weg für den Einsatz von Selbsttests für zu Hause ebnen. Hier wird derzeit eine mögliche Zulassung geprüft. Spahn betonte, die Selbsttest für zu Hause könnten zu einem sicheren Alltag beitragen, insbesondere in Schulen und Kitas.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.