Spanien hat die bisher geltende PCR-Testpflicht bei der Einreise abgeschafft.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Madrid mitteilte, reicht von Montag an ein Antigentest beziehungsweise ein Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung von einer Corona-Erkrankung aus. Spanien sei aufgrund der fortschreitenden Impfkampagne wieder ein sicheres Reiseziel, hieß es weiter.



Auch Belgien lockert weitere Corona-Beschränkungen. Cafés und Restaurants dürfen ihre Kunden von Mittwoch an wieder in geschlossenen Räumen bedienen. Zudem öffnen Kinos, Sporthallen und Saunas. Die Menschen dürfen zu Hause bis zu vier Gäste empfangen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.