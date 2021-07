In der Debatte über eine Testpflicht für Reiserückkehrer fordert der SPD-Rechtspolitiker Fechner eine Beschlussfassung des Bundestags.

Eine solche Regelung brauche eine sichere gesetzliche Grundlage, sagte er mehreren Medien. Die erforderlichen Änderungen am Infektionsschutzgesetz könnten noch im August bei einer Sondersitzung des Bundestags beschlossen werden. Das Justiz-, Gesundheits- und Innenministerium seien bei der Erarbeitung des Entwurfs schon auf der Zielgeraden. Es wäre Gift für das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Maßnahmen, wenn Gerichte die Neuregelung wieder kippen würden, führte Fechner aus.



Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, ob ab dem 1. August flächendeckende Corona-Tests für Reiserückkehrer eingeführt werden, die nicht geimpft sind. Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, man befinde sich in dieser Frage weiter in der Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.