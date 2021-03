Der Städte- und Gemeindebund kritisiert die von Bund und Ländern beschlossene neue Teststrategie als zu unkonkret.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", dass es flächendeckend für jeden Schnelltests geben solle, sei richtig und gut. Allerdings sei es bedauerlich, dass es offenbar noch einige Wochen dauern werde, bis diese Instrumente in ausreichender Zahl zur Verfügung stünden. Die Organisation liege bei den Ländern und Kommunen. Wie sich die Eigentests in das System einfügen sollten, wie der Nachweis dokumentiert werde, wie lange er gewisse Zugänge ermöglichen solle, werde leider noch nicht beantwortet.



Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände forderte klarere Regeln. Notwendig seien unter anderem Vorgaben, welche Personengruppen wie oft kostenfrei in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren getestet werden könnten, sagte Verbandspräsidentin Overwiening der Funke-Mediengruppe. Unklar sei zudem, welche Vergütung dafür vorgesehen sei.

