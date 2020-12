Der Städte- und Gemeindebund hat die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar begrüßt.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die gestern Abend bekanntgegebene Entscheidung sei zwar hart, aber unvermeidbar. Die Infektionszahlen seien nach wie vor deutlich zu hoch.



Landsberg forderte eine längerfristige Perspektive. Ein mehrmonatiger Lockdown, der auch zu Beginn des Jahres 2021 fortbestehe, sei nur schwer vorstellbar. Dies gelte nicht nur aus Sicht der betroffenen Unternehmen und der Wirtschaft, sondern auch der Menschen, die sich zurecht ein wenig Normalität zurückwünschten.



Bayerns Ministerpräsident Söder deutete an, dass es noch eine weitere Verschärfung der Maßnahmen geben könnte. Er sagte, die Frage sei, ob man das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten könne oder ob man an einigen Stellen konsequent tiefer herangehe.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.