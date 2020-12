Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung für die Reihenfolge der Corona-Impfungen vorgelegt.

Demnach sollen über 80-Jährige sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zuerst immunisiert werden. Gleichzeitig sollen Beschäftigte der Altenpflege und medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko geimpft werden. Angesichts anfangs nur begrenzter Mengen an Impfdosen sollten diese laut der Kommission genutzt werden, um die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Sterbefälle möglichst schnell zu reduzieren. In einer zweiten Gruppe sollen demnach Menschen ab 75 Jahren sowie Demenzkranke und Menschen mit einer geistigen Behinderung in Einrichtungen folgen. Der Deutsche Städtetag erklärte, man gehe davon aus, dass zunächst mit Impfungen durch mobile Teams in Alten- und Pflegeeimen begonnen werde. Hintergrund sei, dass die vorgesehenen Impfzentren aus Sicht der Kommunen nicht so schnell in Betrieb genommen werden könnten. Es brauche einige Tage, um diese aus dem aktuellen Standby-Modus hochzufahren. Gesundheitsminister Spahn kündigte an, dass er morgen die Corona-Impfverordnung in Kraft setzen werde, die sich an den Empfehlungen der Impfkommission orientiert.



In Deutschland und anderen EU-Staaten beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, in manchen Staaten könne sich der Start auch ein oder zwei Tage verzögern. Die Niederlande kündigten an, dass am 8. Januar die ersten Menschen geimpft werden. Erwartet wird, dass die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Biontech und Pfizer am 21. Dezember zulassen wird. Nach der anschließenden Entscheidung durch die EU-Kommission könnte das Vakzin ausgeliefert und verteilt werden. Am 6. Januar will die EMA zudem über die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.