Trotz des starken Anstiegs der Coronavirus-Fälle in China sieht die Weltgesundheitsorganisation keine signifikante Veränderung des Epidemieverlaufs.

Der Anstieg sei auf eine Änderung der Art und Weise zurückzuführen, wie die Fälle gemeldet würden, sagte ein WHO-Sprecher in Genf. Die meisten neu gemeldeten Fälle stammten aus den vergangenen Wochen. Bei diesen sei das Virus nicht mit Labortests nachgewiesen worden, die Patienten hätten sich aber nach Überzeugung der Ärzte mit dem neuen Virus infiziert. Diese Fälle seien jetzt in der besonders betroffenen Region Hubei in die Statistik aufgenommen worden.



Die Zahl der Infizierten in China war gestern nach Behördenangaben drastisch auf fast 65.000 gestiegen, zudem wurden Dutzende weitere Todesfälle gemeldet. In Festlandchina wurden damit insgesamt fast 1.500 Todesopfer gezählt.