Die Sommerferien gehen langsam zu Ende und nach und nach wird sich zeigen, ob das Ziel erreicht wird, wieder einen Regelbetrieb an den Schulen zu gewährleisten. Feste Lerngruppen und Schutzmasken sollen die Ansteckungsgefahr reduzieren. Die Details im Überblick:

Die Zielsetzung der Kultusministerkonferenz von Mitte Juni war deutlich: "Regulärer Schulbetrieb spätestens nach den Sommerferien" hieß es damals in der Pressemitteilung. Mit Blick auf die Corona-Regeln betonte die Runde der Ministerinnen und Minister: "Die Länder stimmen dabei überein, dass die Abstandsregelung von 1,5 Metern entfallen muss, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt."



Es folgten Hinweise unter anderem zu Abschlüssen, Lernrückständen und Digitalisierung. Im Juli veröffentlichte die KMK dann noch ihre aktualisierten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. Auch hier legte man sich ausdrücklich nicht auf Details fest - "vor dem Hintergrund spezifischer Gegebenheiten vor Ort." Sprich: Die Länder müssen jeweils selbst genauere Vorschriften und Regeln ausarbeiten.



Staatssekretär Richter aus dem Schulministerium von NRW sagte in der Deutschlandfunk-Sendung Kontrovers, inzwischen spreche man statt von einem Regelbetrieb von einem "angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten". Damit mache man deutlich, dass zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz nötig seien und man sehr sorgsam mit der Ansteckungsgefahr auch für die Lehrkräfte umgehen müsse.

Mund-Nasen-Schutz

Die 16 Bundesländer wollen einen Schulbetrieb im Präsenzunterricht weitgehend ermöglichen. Das heißt: in den Klassenräumen sind wieder mehr Menschen, die Distanz- und Abstandsregeln sind kaum einzuhalten. Um das Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren, drängen einige Länder nun auf den verpflichtenden Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes.



So besteht in Nordrhein-Westfalen an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen die Pflicht, in Gebäuden und auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Das gilt auch für Unterrichtsbetrieb. "Soweit Lehrkräfte (....) den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen".



Andere Länder sehen die Masken nur auf den Gängen oder in Pausenräumen vor, nicht aber während des Unterrichts. Die Schulbehörde in Hamburg betonte, Grundschüler seien von der Regel ausgenommen, weil Covid-19 in dieser Altersgruppe sehr selten vorkomme und die Kinder mit den Masken noch nicht fachgerecht umgehen könnten. Auch andere Bundesländer verfolgen diese Strategie.

Feste Gruppen

Vielerorts sollen die Schulen einen Unterricht in festen Lerngruppen organisieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich möglichst wenig durchmischen, damit Infektionsketten schneller erkannt und durchbrochen werden können.



Das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern ordnete zum Beispiel an, die Schüler und Schülerinnen jahrgangsmäßig in Gruppen einzuteilen. So sollen die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder 7 und 8 unter sich bleiben.

Corona-Tests

Für Lehrer und Lehrerinnen in Bayern sollen zu Beginn des Schuljahres einmalige Reihentests angeboten werden. In Nordrhein-Westfalen können sich Pädagogen an allen Schulen freiwillig alle 14 Tage auf das Corona-Virus testen lassen. Das Land übernimmt dafür die Kosten. Sollten vermehrt Corona-Fälle auftreten, wird das Gesundheitsamt eingeschaltet, das umfassende Tests anordnen kann. Vorübergehend kann eine Schule auch geschlossen werden.



Der Freistaat Sachsen hat einen Stufenplan aufgestellt. Wenn es bis zu 20 Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnern in sieben Tagen gibt und eine Kita oder Schule betroffen ist, sei noch von einer "Normallage" auszugehen. Bei 36 bis 50 Neuinfektionen dagegen werde eine vorübergehende Schließung einzelner Schulen oder Kitas notwendig.



In Baden-Württemberg will die Landesregierung die Kosten für zwei freiwillige Tests übernehmen.

Hygiene

Ein wesentlicher Baustein in den Schulkonzepten ist die Einhaltung der Hygiene. So sollten Klassenräume gut durchlüftet werden, Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen und die sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt werden. Allerdings besteht in vielen Schulen Sanierungsstau, den Kommunen als Träger fehlt es an Geld. In Obergeschossen lassen sich mancherorts die Fenster aus Sicherheitsgründen nicht öffnen.

Sind die Schulen gut genug gerüstet?

Klare Worte vom Deutschen Lehrerverband: Nein. Der Präsident des Lehrerverbands, Meidinger, hält weder Schulen noch Politik für ausreichend vorbereitet. Im Deutschlandfunk sagte Meidinger, der Verzicht auf den Mindestabstand in den Schulen sei eine tiefgreifende Entscheidung. Es blieben große Zweifel, ob es gelinge, dies durch zusätzliche Hygienemaßnahmen aufzufangen. Auch im Hinblick auf die Digitalisierung habe er weiter große Bauchschmerzen, ob die Schulen wirklich auf alle Szenarien gut vorbereitet seien. Der Lehrerverband hat einen eigenen "Zehn-Punkte-Plan" veröffentlicht.



Auch der Bundeselternrat ist skeptisch. Zwar wünschten sich Eltern einen sicheren und flächendeckenden Präsenzunterricht, sagte der Vorsitzende Wassmuth. Er rechne dennoch pandemiebedingt wieder mit regionalen Schulschließungen. Der Elternrat fordert deswegen von den Ländern konkrete Planungen, auch für eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht.



Unterstützung bekommen die Bundesländer hingegen von Ärztevertretern. Ohne ausreichend Unterricht über einen längeren Zeitraum drohten Kindern "enorme Folgeprobleme, etwa in Bezug auf die körperliche und psychische Entwicklung", erklärte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard.

