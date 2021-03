Nordrhein-Westfalen führt bei den Corona-Beschränkungen die Möglichkeit einer regionalen Differenzierung ein.

Das kündigte Gesundheitsminister Laumann - CDU - in Düsseldorf an. Danach können Kommunen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zwischen einem Lockdown und einer sogenannten Test-Option wählen. Bei dieser können die derzeit noch gelockerten Öffnungsregelungen beibehalten werden - jedoch nur für Kunden, Besucher und Nutzer mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis. Laumann zufolge trägt die Zwei-Varianten-Regelung dem zunehmend unterschiedlichen Infektionsgeschehen in Städten und Kreisen Rechnung.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.