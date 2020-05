Bundespräsident Steinmeier zeigt sich erleichtert über die schrittweise Wiederöffnung des kulturellen Lebens.

Gerade in dieser Zeit habe man gespürt, wie sehr Kunst und Kultur buchstäblich Lebensmittel seien. Ohne diese könne und wolle man nicht sein, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft anlässlich der für morgen geplanten Eröffnung der Hölderlin-Ausstellung. Wegen der Corona-Pandemie musste die für März geplante Eröffnung der Ausstellung "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie" im Deutschen Literaturarchiv in Marbach verschoben werden. Die Schau ist Teil des Veranstaltungsreigens "hölderlin2020" zum 250. Geburtstags des Dichters.



Steinmeier betonte, eine Fülle von Künstlern und Kulturschaffenden habe in der Corona-Krise kreative Online-Angebote geschaffen. Viele Künstler, Institutionen, Festivals, die oft in ihrer Existenz bedroht seien, hätten mit tausenden Ideen dafür gesorgt, dass Kultur wenigstens digital Teil des Alltags sei.



Steinmeier ermutigte zu Geduld und Gelassenheit, um mit den weiter geltenden Einschränkungen in der Corona-Krise zu leben. Der nun beginnende "vorsichtige Wiederanfang unseres kulturellen Lebens" sei aber ein Hoffnungszeichen.

