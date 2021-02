Nach optimistischen Aussagen von Bundesgesundheitsminister Spahn zu Corona-Impfstoffen für Kinder dämpfen Experten die Erwartungen.

Der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz und Mitglied der Ständigen Impfkommission, Zepp, sagte, er rechne frühestens Ende des Jahres, aber eigentlich eher Anfang nächsten Jahres damit, dass Kinder in Deutschland geimpft werden könnten. Spahn hatte zuletzt in Aussicht gestellt, dass es bereits im Sommer einen entsprechenden Impfstoff geben könnte.



Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist derzeit ab 16 Jahre zugelassen. Geplant ist jedoch bereits, die Impfstoffe an Kindern zwischen 0 und 15 Jahren zu testen. Astrazeneca will nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten 6- bis 18-Jährige in seine Studien einbeziehen. Moderna hat schon im Dezember eine Studie mit 3.000 Minderjährigen in den USA begonnen.

