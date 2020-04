Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren befindet sich nach Angaben des Ifo-Instituts im freien Fall.

In zahlreichen Branchen seien die Erwartungen auf neue Tiefstwerte gesunken, erklärte der Präsident des Münchner Forschungsinstituts, Fuest. Die Erwartungen der Exportwirtschaft stürzten demnach im April von minus 19,01 auf minus 50,0 Punkte ab. Dies sei der niedrigste jemals gemessene Wert. Auch das Ausmaß des Rückgangs sei "ohne Beispiel". Besonders betroffen sind den Angaben zufolge deutsche Schlüsselbranchen wie der Fahrzeug- und Maschinenbau oder die Elektrotechnik. Einziger Lichtblick in diesem Monat sei die Pharmabranche, so Fuest weiter. Sie gehe von einem stabilen Exportgeschäft aus.