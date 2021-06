Der Bonner Virologe Hendrik Streeck rät mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus zu mehr Differenzierung.

Die Debatte über die Variante gehöre in die Virologie und in die Epidemiologie, nicht aber in die Öffentlichkeit, sagte er der "Fuldaer Zeitung". Was man wisse, sei, dass Maßnahmen und Impfstoffe genauso gut gegen die Varianten wirkten. Alle Schreckensmeldungen erzeugten unnötige Angst bei den Menschen. Er hält ein schrittweises Vorgehen bei der Lockerung von Corona-Auflagen für angemessen. Zugleich beklagte Streeck, die Politik sei immer noch nicht aktiv genug. Man versäume es, aus der Pandemie zu lernen und sich auf alle Eventualitäten, die im Herbst und Winter eintreten könnten, vorzubereiten. Streeck regte einen interdisziplinären Pandemierat an, um Planspiele durchzuführen.



Der Berliner Virologe Christian Drosten rief dazu auf, die Delta-Variante ab sofort ernst zu nehmen. Deutschland befinde sich mittlerweile im Rennen mit ihr, sagte er auf einem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. Laut Robert Koch-Institut hatte sich der Anteil der Delta-Variante zuletzt innerhalb einer Woche auf sechs Prozent fast verdoppelt.

