Mehrere Bundesländer haben strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angekündigt.

Menschen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern nicht an die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr halten, müssen nun 150 Euro statt bisher 25 Euro Bußgeld zahlen. Auch in Nordrhein-Westfalen droht Fahrgästen, die in Bussen und Bahnen ohne Maske unterwegs sind, ein Bußgeld von 150 Euro. Brandenburg verlängerte die Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen bis zum 4. September. In einigen Bundesländern sollen Reiserückkehrer stärker kontrolliert werden. In Berlin etwa dürfen Fernreisebusse nur noch am Zentralen Busbahnhof halten, um Tests bei Reisenden aus Risikogebieten besser umsetzen zu können.



In Nordrhein-Westfalen gilt mit dem morgigen Schulbeginn eine bis Ende August befristete Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden und berufsbildenden Schulen. Ministerpräsident Laschet sagte mit Verweis auf die gestiegenen Infektionszahlen, gerade jetzt müsse man vorsichtig sein.

