Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich wegen des neuen Coronavirus über strengere Informationspflichten für den Flugverkehr verständigt. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn müssen Piloten von Flügen aus China den Tower in Deutschland über den Gesundheitszustand der Passagiere informieren. Die Reisenden müssen Formulare ausfüllen, in denen sie angeben, wo sie in den kommenden 30 Tagen zu erreichen sind.

Spahn betonte, der erste Corona-Fall in Deutschland sei zu erwarten gewesen und habe gezeigt, dass man gut vorbereitet sei. Der CDU-Politiker unterstrich, die Gefahr für die Gesundheit sei weiterhin gering.



Das Auswärtige Amt verschärfte seine Hinweise für China. Für die Provinz Hubei gilt ab sofort eine Reisewarnung. Zugleich heißt es, das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan werde als "moderat" eingeschätzt.



An der Lungenkrankheit, die das neue Virus auslösen kann, sind in China bislang mehr als 100 Menschen gestorben. Die meisten waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.