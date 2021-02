Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ist einer neuen Untersuchung zufolge schon nach der ersten Dosis hoch wirksam.

Bereits zwei bis vier Wochen nach der ersten Spritze liege die Wirksamkeit bei 85 Prozent, heißt es in einer Studie, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Sie basiert auf den Daten von mehr als 9.000 Mitarbeitenden eines israelischen Krankenhauses, von denen rund 7.000 mit dem Vakzin geimpft wurden. Ungeklärt ist weiterhin, ob vollständig geimpfte Personen das Coronavirus weiterverbreiten können.



Zudem kann der Impfstoff nach Angaben der beiden kooperierenden Pharma-Unternehmen auch bei höheren Temperaturen gelagert werden. Neuen Untersuchungen zufolge bleibe er zwei Wochen lang bei minus 25 bis minus 15 Grad Celsius stabil. Bislang ging man von minus 80 bis minus 60 Grad aus, was die Logistik für die Impf-Kampagnen erschwert hatte.

