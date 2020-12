Beim Ausbruch der Pandemie in Wuhan haben sich einer chinesischen Studie zufolge möglicherweise zehn Mal so viele Menschen angesteckt wie bisher angegeben.

Laut den Daten des Chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle hätten bis April rund 4,43 Prozent der elf Millionene Bewohner Antikörper gegen das neuartige Coronavirus entwickelt. Dies entspricht rund 480.000 Infektionen in Wuhan. Das sind fast zehn Mal so viele wie die bislang offiziell genannten rund 50.000 Fälle.



Den Studienautoren zufolge lag der Anteil der Menschen mit Corona-Antikörpern im Rest der Provinz Hubei bei lediglich 0,44 Prozent. Dies lege nahe, dass die gut zwei Monate andauernde Abriegelung Wuhans im Frühjahr bei der Eindämmung des Virus geholfen habe. Für die Studie waren im April landesweit mehr als 34.000 Menschen untersucht worden. Bis heute meldete China lediglich 87.027 Infektionen. Seit Mitte Mai steht die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona unverändert bei 4634.



China hatte für seinen Umgang mit der Pandemie und seine Informationspolitik insbesondere in der Anfangsphase viel Kritik aus dem In- und Ausland geerntet. Zudem werden Kritiker strafrechtlich verfolgt. Am Montag wurde die Juristin und Bürgerjournalistin Zhang Zhan wegen "Unruhestiftung" zu vier Jahren Haft verurteilt. Sie hatte mit Mini-Reportagen aus den abgeriegelten Wuhan berichtet.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.