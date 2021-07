Der System-Immunologe Michael Meyer-Hermann rechnet angesicht der Lockerungen und des Verhaltens der deutschen Bevölkerung damit, dass die vierte Corona-Welle noch vor September an Fahrt aufnehmen wird.

Die Entwicklung sei sehr analog zu dem, was mit der Alpha-Variante passiert sei, sagte Meyer-Hermann im Deutschlandfunk. Er verwies dabei auf Großbritannien, wo die Fallzahlen bereits wieder gestiegen seien. Die saisonalen Effekte könnten die Welle vielleicht noch etwas abbremsen.



Der Physiker und Mathematiker ist Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und hat mit seinem Team zehn Modellierungsszenarien durchgespielt - und in allen laufe die vierte Welle an, und das wohl noch vor September.



Die Impfung wirke der neuen Welle entgegen, aber die höhere Übertragung gleiche das wieder aus. Und momentan sei das Verhalten so ungehemmt auf Öffnung ausgerichtet, dass er nicht glaube, dass sich die optimistischen Szenarien realisierten, so Meyer-Hermann. Er wies darauf hin, dass in einer neuen Welle andere Altersgruppen betroffen sein werden. Der Immunologe warnte davor, dass Long Covid auch Jugendliche und Kinder treffen könne. Darum müsse man die Schulen schützen. Meyer-Hermann plädierte mit Blick auf die Delta-Variante darum auch dafür, die Impfempfehlung neu zu überdenken. Es sei nicht tolerabel, die Kinder und Jugendlichen den langfristigen Auswirkungen auszusetzen, nachdem sie die Älteren geschützt hätten.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.