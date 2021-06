In mehreren deutschen Städten hat es in der Nacht illegale Open-Air-Partys gegeben.

In Jena versammelten sich etwa 2.000 Menschen in einem Park. Als die Polizei die Party auflöste, wurden die Einsatzkräfte den Behörden zufolge mit Flaschen beworfen. Ähnliche Szenen spielten sich in Köln und Münster ab - auch hier kam es bei der Auflösung der Feiern zu Auseinandersetzungen. Dabei wurden in Köln zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts leicht verletzt. In Köln hatten sich etwa 1.000 Leute zum Feiern versammelt. Die Polizei geht von einer organisierten Party aus: Es wurden unter anderem zwei DJ-Pulte sichergestellt. Auch in Hamburg gab es Polizeieinsätze an der Alster, an der Elbe und im Stadtpark.



Große öffentliche Partys sind wegen der Pandemie zurzeit noch nicht erlaubt.

