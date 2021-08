Im US-Bundesstaat Texas sind die Krankenhäuser aufgerufen worden, wegen der Corona-Welle alle nicht notwendigen medizinischen Eingriffe zu verschieben.

So solle sichergestellt werden, dass alle Covid-Patienten adäquat versorgt werden könnten, teilte Gouverneur Abbott mit. Der Republikaner hatte Corona-Auflagen wie etwa eine Maskenpflicht per Verfügung für illegal erklärt. In Texas sind rund 44 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, landesweit liegt die Impfquote bei 50 Prozent.

