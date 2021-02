In Thüringen können sich ab nächster Woche auch Impfwillige der zweiten Prioritätsgruppe gegen Corona impfen lassen.

Das gelte für Menschen, die jünger als 65 Jahre sind, berichtete der MDR. Hintergrund ist, dass das Präparat von Astrazeneca nicht an Ältere verimpft werden soll. Darum wurde dieser Impfstoff vor allem jüngeren Menschen der ersten Prioritätsgruppe verabreicht, die etwa in medizinischen Berufen tätig sind. Hier ist der Bedarf aber laut dem thüringischen Gesundheitsministerium zunehmend ausgeschöpft. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden vorerst weiterhin vorrangig an über 80-Jährige vergeben. Der Übergang zur gesamten zweiten Prioritätsgruppe wird laut Ministerium fließend sein, weil Berechtigte mit der höchsten Priorität weiterhin geimpft würden.



Auch in anderen Bundesländern können sich Menschen, die in die zweite Gruppe fallen, bereits für Impfungen registrieren. Allerdings wird es nach Angaben der jeweiligen Gesundheitsämter meist noch dauern, bis auch Termine vergeben werden.



Zur zweiten Prioritätsgruppe gehören zum Beispiel enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren, Polizisten, Mitarbeiter im Gesundheitsdienst und Bewohner sowie Mitarbeiter von Gemeinschaftsunterkünften wie Flüchtlings- oder Obdachlosenheime.

