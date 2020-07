Der Fleischkonzern Tönnies darf nach vierwöchiger Zwangspause an seinem Hauptstandort in Rheda-Wiedenbrück nun auch wieder Schweine zerlegen.

Die Behörden erteilten am Abend die entsprechende Genehmigung, wie die Stadt mitteilte. Nach einer Begehung durch Experten und Gutachtern sei das von Tönnies vorgelegte Hygienekonzept gebilligt worden, hieß es. Heute hatte Tönnies bereits wieder mit der Schlachtung von Schweinen beginnen dürfen. Deutschlands größter Fleischbetrieb war im Juni geschlossen worden, nachdem sich mehr als 1.500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten.



Die Wiederaufnahme des Betriebs wurde von Protesten begleitet. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace demonstrierten auf dem Werksgelände für einen grundlegenden Wandel in der Fleischindustrie. Für den Schutz von Klima, Tieren und Gesundheit seien strenge staatliche Kontrollen in Ställen und Schlachtbetrieben sowie faire Preise und Arbeitsbedingungen nötig, forderte Greenpeace.