US-Präsident Trump sieht die Vereinigten Staaten angesichts steigender Opferzahlen der Coronavirus-Pandemie vor harten Zeiten.

Es werde in den nächsten zwei Wochen leider viele Tote geben, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Diese Wochen würden vermutlich die schlimmsten sein. Zugleich bekräftigte er sein Ziel, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Trump betonte, man müsse die USA wieder öffnen. Das Land sei nicht dafür ausgelegt, geschlossen zu sein. Der Präsident kündigte zudem den Einsatz der Armee an. Er werde tausende Soldaten zur Unterstützung in die Bundesstaaten schicken, darunter Ärzte und Krankenschwestern, sagte er.



Im Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 630 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies sei der höchste Anstieg der Opferzahl innerhalb eines Tages, erklärte Gouverneur Cuomo. Die Johns Hopkins Universität meldet inzwischen mehr als 300.000 Ansteckungsfälle in den Vereinigten Staaten. Mehr als 8.300 Menschen sind gestorben.