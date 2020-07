US-Präsident Trump hat sich mit einer Maske zum Schutz vor dem Coronavirus in der Öffentlichkeit gezeigt.

Beim Besuch eines Militärkrankenhauses in Bethesda bei Washington trug Trump eine blaue Maske, die mit dem Siegel des Präsidenten versehen war. Nach Angaben des Weißen Hauses war bei dem Termin ein Treffen mit medizinischem Personal vorgesehen, das sich in der Corona-Krise um Patienten kümmert. Außerdem wollte Trump demzufolge verwundete Soldaten und deren Angehörige treffen.



Aufnahmen des US-Präsidenten mit Mund-Nasen-Schutz haben Seltenheitswert. Im Mai war er bei einem Fabrik-Besuch im US-Bundesstaat Michigan erstmals damit gefilmt worden. Trump wird vorgeworfen, in der Coronakrise ein schlechtes Vorbild abzugeben.



Die Zahl der registrierten Neuinfektionen steigt in den USA weiter. In den vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität 66.528 neue Covid-19-Fälle registriert. Die Zahl der Toten wird aktuell mit 134.729 angegeben.

