Tschechien hat um Mitternacht die Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich wiedereingeführt.

Grund ist die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Deutsche, Österreicher und Schweizer dürfen nicht mehr in den EU-Mitgliedstaat einreisen und werden abgewiesen. Tschechen dürfen nicht in die Bundesrepublik und nach Österreich ausreisen.



Deutschlands Nachbarländer Polen und Dänemark schließen wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Grenzen. Polen lasse von Sonntag an keine Ausländer mehr einreisen, kündigte Regierungschef Morawiecki an. Die Grenzschließung in Dänemark greift bereits heute ab 12 Uhr Mittag.