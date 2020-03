Tschechien schränkt die Bewegungsfreiheit der Menschen im Kampf gegen das Coronavirus drastisch ein.

Ministerpräsident Babis forderte die Bürgerinnen und Bürger gestern am späten Abend auf, sich an ihrem Wohnort aufzuhalten und zwischenmenschliche Kontakte zu vermeiden. Ausnahmen gelten unter anderem für den Weg zur Arbeitsstätte und für notwendige Besorgungen. Babis empfahl den Bürgern, von zu Hause zu arbeiten oder Urlaub zu nehmen.



Nach Italien und Spanien bereitet offenbar auch Frankreich eine landesweite Ausgangssperre vor. Das wurde aus Regierungskreisen bekannt. Serbien rief den nationalen Notstand aus. Die Grenzen des Landes würden für fast alle Ausländer geschlossen, kündigte Präsident Vucic an.