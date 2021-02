Tschechien will zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie den russischen Impfstoff einsetzen.

Präsident Zeman sagte dem Sender TV Prima, er habe in einem Schreiben an den russischen Staatschef Putin um die Lieferung von Sputnik V gebeten. Zudem könne ein Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm möglicherweise zum Einsatz kommen. Beide Mittel sind von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bislang nicht zugelassen. Die Regierung in Prag strebt deshalb eine Genehmigung durch die zuständige tschechische Behörde an.



In Ungarn werden die Impfstoffe aus Russland und China bereits eingesetzt. Tschechien ist derzeit weltweit das Land mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

