In der Türkei sind innerhalb von sieben Tagen bereits eine Million Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Ankara mit. Die Türkei hatte am vergangenen Donnerstag mit Massenimpfungen begonnen. Zum Einsatz kommt derWirkstoff des chinesischen Hersteller Sinovac. Zuletzt war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der Türkei auf rund 6.800 zurückgegangen. Im Dezember lag der Wert noch bei 30.000.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.