Der Chef der türkischen Ärztevereinigung, Sinan Adiyaman, bezweifelt die offiziellen Corona-Fallzahlen der Regierung in Ankara. Sie spiegelten nicht die Wirklichkeit wieder, sagte Adiyaman der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr befinde sich die Türkei anders als offiziell vermittelt auf einem neuen Höhepunkt der Infektionszahlen.

Die Ärztevereinigung (TTB) habe zuletzt am Mittwoch Fallzahlen von Mitgliedsverbänden aus 25 Provinzen erhalten. Diese zeigten, dass die Zahl der Neuinfektionen landesweit höher sein müssten als die zurzeit mehr als 1.000 gemeldeten Fälle pro Tag. Vor allem in der Hauptstadt Ankara und im Südosten des Landes sei die Anzahl der Neuinfektionen stark gestiegen, sagte Adiyaman. Die Intensivbetten in den staatlichen Krankenhäusern der südosttürkischen Metropole Diyarbakir und in der Provinz Sanliurfa seien voll belegt.



Adiyaman forderte zudem, die Regierung müsse deutlich mehr Tests durchführen und die intensive Rückverfolgung von Infektionsketten wieder aufnehmen. Die TTB hat nach eigenen Angaben in 65 der 81 Provinzen Verbände und repräsentiert 70 Prozent der Medizinerinnen und Mediziner im Land.

Gesundheitsminister weist Vorwürfe zurück

Gesundheitsminister Koca wies die Vorwürfe zurück. Er schrieb auf Twitter, dass keine Provinz volle Krankenhäuser aufgrund von Covid-19-Infektionen habe. Kein Krankenhaus stehe an der Kapazitätsgrenze.



Am Dienstag war die Zahl der gemeldeten täglichen Neuinfektionen in der Türkei erstmals seit rund drei Wochen wieder auf mehr als 1.000 gestiegen. Am Mittwochabend meldete Gesundheitsminister Koca 1.178 neue Fälle. Als Reaktion verschärfte Ankara landesweit die Kontrollen der Abstands- und Hygieneregeln. Innenminister Süleyman Soylu rief die Bürger dazu auf, sich an die Vorschriften zu halten.



Die Johns Hopkins University meldet für die Türkei 236.111 bestätigte Fälle, davon gelten 219.506 als nicht mehr erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 5.784 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 6.8., 18:50 Uhr).



Die Türkei hatte im März ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet und rund drei Monate lang strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus erlassen. Seit Anfang Juni wurden die Restriktionen nach und nach abgebaut.



Die Bundesregierung hatte am Mittwoch eine Reisewarnung für vier beliebte Urlaubsregionen in der Türkei aufgehoben, und zwar für Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla. Das Auswärtige Amt in Berlin begründete den Schritt mit dem niedrigen Infektionsgeschehen. Man gehe davon aus, dass das von der türkischen Regierung verfügte Tourismus- und Hygienekonzept dort strikt eingehalten werde. Es beinhalte einen verpflichtenden Coronavirus-Test für alle Reisenden innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland. So solle verhindert werden, dass Infizierte nach Deutschland einreisten. Bei einer Verschlechterung der Lage könne die Reisewarnung wieder eingeführt werden, hieß es. Für den Rest des Landes besteht die Warnung weiter.



Der türkische Tourismusminister Ersoy begrüßte den Schritt. Die Türkei hatte viele Wochen darauf gedrungen. Das Land ist eines der beliebtesten Urlaubsziele deutscher Urlauber.



Die Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dagdelen, kritisierte die teilweise Aufhebung der Reisewarnung für die Türkei durch die Bundesregierung. Dieser Schritt komme "einer Verbeugung vor Präsident Erdogan gleich", sagte Dagdelen der Zeitung "Die Welt". Die Linken-Politikerin äußerte auch Zweifel an den türkischen Corona-Statistiken.

