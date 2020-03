Eine Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft wird immer wahrscheinlicher.

Nach Informationen des ZDF will der Europäische Fußball-Verband am Dienstag auf einem Krisentreffen eine entsprechende Empfehlung abgeben.



Bisher ist die EM vom 12. Juni bis 12. Juli geplant. Eine Alternative wäre, sie im Sommer 2021 auszutragen.



Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass wegen der Corona-Krise das EM-Testspiel zwischen Deutschland und Spanien abgesagt worden sei. Es sollte am 26. März in Madrid stattfinden.



Für die Fußball-Bundesliga ist eine Pause des Spielbetriebs bis Ostern im Gespräch. Darüber wollen die 36 Vereine auf einem Treffen morgen in Frankfurt beraten.