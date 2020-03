Die Große Koalition hat in der Nacht mehrere Entscheidungen getroffen. Dazu zählen die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Griechenland, Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie und zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe. Der Teufel steckt im Detail.

Aufnahme von Flüchtlingskindern

Grundsätzlich erklärt sich Deutschland bereit, besonders schutzbedürftige Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Aber: Bedingung dafür ist, dass sich andere EU-Staaten beteiligen. "In diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessen Anteil zu übernehmen", heißt es. Es handelt sich dabei um insgesamt 1.000 bis 1.500 Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten davon Mädchen. Die SPD hatte ursprünglich gefordert, die Betroffenen auch aufzunehmen, wenn kein anderer EU-Staat mitmacht. Der SPD-Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein, Stegner, sprach von mageren Ergebnissen.

Wirtschaftliche Maßnahmen wegen des Coronavirus

Union und SPD wollen Unternehmen vor den Auswirkungen des Coronavirus schützen. "Durch die Corona-Krise soll möglichst kein Unternehmen in Deutschland in Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen", heißt es in dem Beschluss. Dazu sollen unter anderem die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld erleichtert werden. Dies soll nun schon beantragt werden, wenn nur 10 Prozent vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt wie bisher ein Drittel. Bei dieser Leistung übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Außerdem werden die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden übernommen.



DLF-Hauptstadtkorrespondent Theo Geers betont, dass die Maßnahmen alle auf der Angebotsseite, also für die Unternehmen, wirken (Audio). "Es gibt keinen Impuls auf der Nachfrageseite", sagt er. Dazu hatte die SPD ursprünglich gefordert, die Soli-Abschaffung vorzuziehen und somit auch den Konsum der Bürger zu stärken.

Investitionen für Wirtschaftswachstum

Die Große Koalition hat außerdem ein milliardenschweren Investitionspaket beschlossen. "Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Milliarden Euro ermöglichen", heißt es in dem Beschluss. Diese Mittel sollen insbesondere aus dem Überschuss des Jahres 2019 kommen.



Geers sagte hierzu: "Man kann nicht sagen, dass mit großen Zahlen um sich geworfen wird." Ursprünglich gab es die SPD-Forderung nach einem 450 Milliarden-Euro-Paket von Bund, Ländern und Kommunen. Allein der Bundesanteil liege bei 140 Milliarden. Geers führte weiter aus, dass man nun auf bereits gestiegene Investitionsansätze im Bundeshaushalt und Sondertöpfe verweise, so dass man die 140 Milliarden in den nächsten zehn Jahren schon zusammen habe. "Von einem großen zusätzlichen Investitionspaket kann man nicht sprechen, was der SPD-Spitze vorschwebte."