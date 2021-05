Der stellvertretende Unionsfraktionschef Frei hat die Pläne verteidigt, Corona-Geimpfte und Covid-19-Genesene von Ausgangsbeschränkungen freizustellen.

Er könne den Impfneid mancher Bürger nicht nachvollziehen, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Es sei nur noch eine Frage von Wochen, bis jedem ein Impfangebot gemacht werde. Man müsse jetzt schauen, wie man so schnell und so gut wie möglich in die Normalität zurückkehre. Die Bundesregierung will diese Woche bundesweit einheitliche Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen und Covid-19-Genesene auf den Weg bringen.



Derweil traten in weiteren Bundesländern Erleichterungen bereits in Kraft. In Nordrhein-Westfalen ist es der Personengruppe ab heute gestattet, beispielsweise ohne Test zum Friseur oder zum Einkaufen mit Termin zu gehen. Im Saarland entfällt die Testpflicht für Geimpfte und Genesene ebenfalls.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.