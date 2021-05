Kinder verbreiten beim Sprechen und Singen viel weniger Aerosole als Erwachsene.

Das ergab eine Untersuchung der Charité und der TU Berlin unter Federführung des Phoniaters Dirk Mürbe. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kinder im Grundschulalter emittierten beim Sprechen in etwa so viele Partikel wie Erwachsene beim Atmen. Beim Singen emittierten sie ungefähr so viele wie Erwachsene beim Sprechen. Die Anzahl der Aerosole hänge dabei stark von der Lautstärke ab. Mürbe betonte, der Befund könne nicht nur bei der Entscheidung für Präsenzunterricht an Schulen eine Rolle spielen, sondern auch für die Arbeit von Kinderchören.



Die Ergebnisse bedeuteten nicht, dass Unterricht oder Konzerte unabhängig von der Infektionslage und ohne Beschränkungen stattfinden könnten. Allerdings sei je nach äußeren Umständen wie Größe des Raumes, Anzahl und Aufenthaltsdauer der Kinder sowie den Lüftungskonzepten mehr möglich als bisher praktiziert, ergänzte er.



Den Angaben zufolge ist es das erste Mal, dass der Ausstoß von Aerosolen bei acht- bis zehnjährigen Grundschülern mittels Laserpartikelzähler in einem Reinraum gemessen wurde. Konkret ging es um 15 Mädchen und Jungen des Staats- und Domchores Berlin und des Mädchenchores der Sing-Akademie Berlin. Die Werte wurden mit denen von 15 Erwachsenen verglichen. Aerosole gelten als wichtiger Übertragungsweg für das Coronavirus.

