Der Virologe Christian Drosten und die Virologin Sandra Ciesek werden 2021 mit der Urania-Medaille ausgezeichnet.

Der Festakt zur Preisverleihung findet am 3. September statt, die Laudatio werde der Journalist und Moderator Jan Böhmermann halten. Das teilte das Wissenszentrum und Bürgerforum Urania Berlin mit. Es verleiht den Preis seit 1988 für international herausragende Leistung bei der Vermittlung von Bildung und Aufklärung.



Mit der Ehrung von Drosten und Ciesek solle im zweiten Jahr der Corona-Pandemie "ein starkes Zeichen für gelungene Wissenschaftskommunikation" gesetzt werden, erklärte Urania-Direktor Ulrich Weigand. Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sagte, beide leisteten mit der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und dem Erklären von Prozessen "einen unschätzbaren Wert und helfen uns, Faktenverdrehungen und Verschwörungserzählungen den Boden zu entziehen".



Mit dem Podcast "Das Coronavirus - Update" informieren Ciesek von der Uniklinik Frankfurt am Main und Drosten von der Charité Berlin jede Woche ein Millionenpublikum über den neuesten Stand der Forschung zur Covid-19-Pandemie.



Am 3. September wird auch die Meeresforscherin Antje Boetius nachträglich mit der Urania-Medaille 2020 für ihr Engagement für den Klima- und Umweltschutz geehrt, wie es weiter hieß. Die Laudatio hält die Ehefrau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender.

